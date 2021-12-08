Опубликован первый снимок омикрон-штамма коронавируса

Снимок сделали ученые из Гонконга

Роспотребнадзор сократил срок действия теста на коронавирус до 48 часов. По словам главы ведомства Анны Поповой, это пришлось cделать из-за высокой заразности штаммов "омикрон" и "дельта".

Кроме того, с этого дня все, кто прибывает в Россию из Гонконга, ЮАР и ещё ряда африканских стран, будут обязаны пройти двухнедельный карантин. В течение этого времени нужно будет сдать два ПЦР-теста. По мнению экспертов, данный штамм способен вызвать пневмонию в несколько раз быстрее предыдущих мутаций. Но вакцина по-прежнему защищает от тяжёлого течения болезни.

Сегодня учёные из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона". Снимок клетки почки обезьяны удалось сделать при помощи электронного микроскопа. При сильном увеличении на фото различимы агрегаты вирусных частиц с шипами в виде короны.

По данным ВОЗ, новый штамм обнаружили уже в 57 странах. В Европе ужесточают ограничения. Строгие меры вводят даже в Швеции. С этого дня все обязаны носить маски в общественном транспорте. Кроме того, сотрудников предприятий переводят на удалёнку. А в Польше со следующей недели будут закрыты ночные заведения. Также готовятся объявить обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан.

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