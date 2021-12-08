"Национальное достояние": жители Германии провожают Меркель на пенсию

Какое наследие она оставила своему преемнику?

Немецкий парламент в среду официально выбирает нового канцлера - им, как ожидается, станет представитель социал-демократов Олаф Шольц. Итоги голосования станут не только шагом в новую реальность для Германии, но и символическим прощанием с эпохой ушедшей Ангелы Меркель. Железная фрау руководила федеративной республикой 16 лет.

"Спасибо за годы тяжёлой работы" – с улиц снимают плакаты в поддержку "железной фрау". Эпоха Ангелы Меркель окончательно уходит в прошлое. 30 лет в большой политике, 16 – во главе правительства Германии. Но каждое утро, даже в самые трудные времена, она старалась сама готовить завтрак мужу. Сегодня, наверное, впервые она может делать это не торопясь. И спать по четыре часа теперь тоже не обязательно. 26 октября Меркель покинула пост канцлера, но до этого дня продолжала исполнять обязанности главы кабинета. Во время торжественных проводов 2 декабря Меркель слушала любимую музыку и еле сдерживала слёзы.

Граждане Германии провожают Меркель со смешанными чувствами. Первая женщина на посту федерального канцлера уже стала "национальным достоянием". Немцам импонировали её невозмутимость и чувство юмора. Однако общество расколото. Череда экономических кризисов, наплыв мигрантов, наконец, неспособность справиться с пандемией и запоздалые, но зачастую чрезмерно жёсткие методы борьбы с ней стали причиной серьёзного недовольства.

В памяти европейских коллег Меркель останется политиком, которая во время греческого кризиса настояла на том, чтобы Афины принесли в жертву пресловутой "европейской солидарности". Но по факту – ради защиты немецких банков. Меркель неизменно требовала принятия болезненных реформ для стран Южной и Восточной Европы. Что не всегда шло на пользу самому Евросоюзу. В области внешней политики Меркель старалась оставаться верным, но осторожным союзником США. Демонстрируя солидарность в таких вопросах, как кризис на Украине и введение многочисленных антироссийских санкций. Однако не боялась занимать и собственную позицию по энергетическому сотрудничеству с Москвой.

"Что избиратели всегда ценили в Меркель и за что её чаще всего критиковали, это то, что она действовала ситуативно. Она была канцлером во времена кризисов, которые, как случай с коронавирусом, не были указаны в коалиционном соглашении. Главный вопрос: что сможет сделать Шольц. Потому что людей интересует не формирование правительства и распределение постов, а как власти будут бороться с пандемией", - рассказал аналитик Института социальных исследований и статистического анализа "Форса" Петер Маттушек.

В среду канцлером Германии, как ожидается, изберут и официально объявят лидера социал-демократов Олафа Шольца.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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