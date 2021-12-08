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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Тимофея Топорова

11:54
  • среда
  • 08 декабря 2021

Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение двухлетнего Тимофея Топорова из Москвы. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать миллион 160 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог мальчику. Но нужно еще 4 миллиона 700 тысяч. Тимофей родился с множественными пороками. Из-за аномального развития ушных раковин и слуховых проходов практически не слышит. Но помочь малышу можно! Уникальную операцию готовы провести врачи из США, и шансы на успех весьма высоки. Вот только стоит лечение почти 6 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Тимофею все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Тимофея Топорова, программа 1314

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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