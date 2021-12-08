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В России провели операцию по приданию протезам чувствительности

12:17
  • среда
  • 08 декабря 2021

Пациентам вживили электроды

Во Владивостоке команда российских специалистов провела первые в стране операции по приданию протезам чувствительности. Разработчики, учёные и хирурги в ходе экспериментальной методики вживили пациентам электроды, которые передают тактильные ощущения.

Бионическим протезом Дмитрий и раньше пользовался почти как полноценной рукой: брал предметы, открывал двери. Но впервые от прикосновений появились еще реальные ощущения.

Процесс так называемого очувствления протеза начинается на операционном столе. В нервные окончания в предплечье вживляют специальные электроды, которые посылают импульсы в мозг. Такие хирургические манипуляции, проводили и раньше, но только для того, чтобы избавить пациента от фантомных болей.

У каждого пациента на один и тот же импульс совершенно разные реакции. Как говорят ученые, это зависит и от того, на какие нервные окончания установлен электрод, и от физиологических особенностей человека. Анатолий потерял обе руки 24 года назад. По его словам, все это время засыпал и просыпался с сильными фантомными болями. Впервые это прошло. А взамен пришли уже почти забытые ощущения.

"Это настолько было для меня нереально, потому что этих ощущений уже не было много лет.  Но эти ощущения реальные, как я раньше пользовался рукой, так они и есть. Это фантастика", - говорит Анатолий Колот.

Воздействие от каждого сигнала пациент с точностью описывает и заносит в базу. Эти данные используют, когда к электродам подключают сам протез. На его пальцах также расположены датчики, которые при взаимодействии с предметом подают импульсы уже в руку пациента. Так появляется ощущение, что к чему-то прикоснулся или взял.

Уникальность разработки еще и в том, что теперь бионический протез может ощущать давление. В будущем ученые хотят, чтобы человек с бионическими протезами ощущал не только, с какой силой он берет предметы, но чувствовал его температуру, форму. Но исследования, которые провели сейчас, уже настоящий прорыв в медицине.

Уникальной разработкой занимаются сотрудники двух крупных образовательных учреждений страны: Сколковский институт науки и технологий и Дальневосточный федеральный университет. Ученые говорят, что это только первый этап эксперимента. Планируется, что в будущем году протезу зададут дополнительные параметры, а к исследованиям подключат большее количество пациентов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр", Владивосток.

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