"Вооруженный зреньем": в Москве открылась выставка Андрея Есионова

Для каждого предмета подобрано особое место в зале
В среду в Москве открылась выставка "Вооруженный зреньем". В музее архитектуры имени Щусева представлены произведения современного художника Андрея Есионова, сообщает "ТВ Центр".
Бытовые и социальные сюжеты, философская и религиозная тематика. Всё это находит отражение в сотне работ, выполненных в различных техниках. Некоторые показывают впервые. Строчка из стихотворения Мандельштама в названии выставки передаёт ценность визуального опыта для художника. Это же подчёркивает и экспозиция.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram