"Вооруженный зреньем": в Москве открылась выставка Андрея Есионова

Для каждого предмета подобрано особое место в зале

В среду в Москве открылась выставка "Вооруженный зреньем". В музее архитектуры имени Щусева представлены произведения современного художника Андрея Есионова, сообщает "ТВ Центр".

Бытовые и социальные сюжеты, философская и религиозная тематика. Всё это находит отражение в сотне работ, выполненных в различных техниках. Некоторые показывают впервые. Строчка из стихотворения Мандельштама в названии выставки передаёт ценность визуального опыта для художника. Это же подчёркивает и экспозиция.

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