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Предприниматели Москвы выберут выставки и бизнес-миссии для продвижения продукции за рубежом

10:04
  • среда
  • 08 декабря 2021

Бизнесмены самостоятельно определяют, какие мероприятия войдут в план на следующий год

Столичные предприниматели определят приоритетные зарубежные бизнес-миссии и выставки для участия при поддержке города в 2022 году. Об этом в сред, 8 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Как отметила заммэра, на протяжении пяти лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке московских властей представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру.

Бизнесмены самостоятельно определяют, какие мероприятия войдут в план на следующий год. До конца месяца у них есть возможность проголосовать за события из 13 перспективных отраслей.

Голосование началось на портале Московского экспортного центра. Отмечать наиболее полезные мероприятия и предлагать свои идеи можно весь декабрь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэра столицы Сергей Собянин рассказал, что Москва подала заявку на проведение всемирной выставки в 2030 году, заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что следующие десять лет власти города используют с максимальной пользой для развития мегаполиса и повышения качества жизни москвичей.

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