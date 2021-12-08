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Минпросвещения оценило ситуацию с коронавирусом в школах

10:19
  • среда
  • 08 декабря 2021

Обстановка остается стабильной

Ситуация с коронавирусной инфекцией с точки зрения работы образовательных учреждений в России оценивается как стабильная. Об этом в среду, 8 декабря, рассказали в Министерстве просвещения России.
Минпросвещения высказалось о перспективе удаленки после каникул

В ведомстве уточнили, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с коронавирусной инфекцией и сезонными ОРВИ остается стабильной.

Количество школ, в которых был введен карантин в связи с данными болезнями, составляет всего 0,07%, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".

Ранее в столичном департаменте образования сообщили, что новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году вновь пройдут без родителей. После мероприятия им предоставят видеозапись, а где-то будет организована онлайн-трансляция праздника.

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