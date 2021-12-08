В США выразили опасение, что Путин хочет воссоздать СССР

Российский президент хочет войти в историю

Президент России Владимир Путин решил войти в историю и воссоздать Советский Союз.

Такими опасениями поделилась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Политик также предостерегла Россию от "вторжения на Украину", предупредив, что это будет "стоить большой крови".

"Есть опасения считать, что он (Путин – прим. ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше", - заявила она на слушаниях в сенате.

В свою очередь в Совфеде назвали опасения Нуланд нелепыми домыслами, которые преследуют единственную цель - "заставить соперников оправдываться".

"Нам на такие нехитрые ловушки вестись не следует, тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами", - заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетила Москву 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.

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