Сугробы в Москве выросли до 23 сантиметров

В Московской области самый высокий снег лежит в Коломне

Высота снежного покрова в Москве в определенных частях города достигла 23 сантиметров. В среднем в столице за ночь выпало пять миллиметров осадков, днем — четыре миллиметра.

Во вторник, 7 декабря, в столице прошел сильный снегопад. В итоге высота снежного покрова по состоянию на утро 8 декабря составляет на метеостанциях ВДНХ и МГУ 16 сантиметров, на Балчуге — 17 сантиметров, в Тушино и Измайлово — 23 сантиметра.

В Московской области самый высокий снег лежит в Коломне — 25 сантиметров, рассказали метеорологи.

Рекорд по высоте снежного покрова 8 декабря был установлен в столице в 1980 году: на метеостанции ВДНХ зафиксировали 27 сантиметров. В 2016 году показатель достиг 23 сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что к концу текущей рабочей недели столбики термометров в столичном регионе могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов. При этом в воскресенье, 12 декабря, температура резко пойдет вверх и может достичь минус двух—четырех градусов.

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