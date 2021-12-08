Коронавирусом в России заболели еще 30752 человека

Вылечились 36976 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 30752 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1179 человек, выздоровели 36976 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3004. В Московской области за сутки заболели 1854 человека, в Санкт-Петербурге - 2209.

За весь период пандемии в стране выявлено 9895597 случаев инфекции. Умерли 284823 пациента. Выздоровели 8602067 человек.

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