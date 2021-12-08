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Татьяна Буланова мечтает состариться со своим молодым возлюбленным

10:53
  • среда
  • 08 декабря 2021

При этом оформлять брак они не торопятся

Татьяна Буланова призналась, что мечтает состариться рядом с возлюбленным Валерием Рудневым. Разница в возрасте у пары составляет 19 лет.

"Иногда проскальзывают мысли: мне будет почти семьдесят, а Валере всего лишь пятьдесят... А потом думаю — ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились", — поделилась Буланова в интервью изданию "Караван историй".

Иногда певица подкалывает своего бойфренда на тему возраста. Это злит Руднева, так что у него "желваки ходят". Однако у них очень доверительные и открытые отношения. Они даже знают пароли от телефона друг друга.

При этом оформлять брак Буланова и Руднев не торопятся. Певица призналась, что немного боится официальных церемоний и не уверена, что это нужно в ее возрасте.

"С другой стороны, я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Кто-то говорит, что штамп — это фигня. Так если фигня — поставь!" – говорит Буланова.

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