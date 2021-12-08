Яркая вспышка над Сочи попала на видео

Это не метеорит

Над Сочи произошла яркая вспышка в небе. Кадры природного явления опубликовал Telegram-канал "Любимый Сочи". Яркую вспышку могли наблюдать жители поселка Лазаревское.

Местные жители сочли ее за упавший метеорит, но ученые объяснили, что вспышка стала результатом входа в атмосферу болида.

"Метеор - это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим по яркости, как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", - объяснил ТАСС заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

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