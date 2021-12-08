ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Яркая вспышка над Сочи попала на видео

11:17
  • среда
  • 08 декабря 2021

Это не метеорит

Над Сочи произошла яркая вспышка в небе. Кадры природного явления опубликовал Telegram-канал "Любимый Сочи". Яркую вспышку могли наблюдать жители поселка Лазаревское.

Местные жители сочли ее за упавший метеорит, но ученые объяснили, что вспышка стала результатом входа в атмосферу болида.

"Метеор - это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим по яркости, как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", - объяснил ТАСС заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Яркая вспышка над Сочи
Яркая вспышка над Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.