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Минздрав назвал необходимую продолжительность жизни россиян

11:03
  • среда
  • 08 декабря 2021

Обеспечить этот показатель - главная задача здравоохранения

Главной задачей российской системы здравоохранения является обеспечение продолжительности жизни граждан в 78 лет. С таким заявлением в среду, 8 декабря, выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава подчеркнул, что по этому направлению необходима "быстрая победа". Для ее достижения Мурашко предложил выстраивать персональную программу для каждого человека — ввести определенный формат персонифицированной медицины.

Выступая на Конгрессе молодых ученых, министр отметил, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов. Однако следует ориентироваться как раз на превентивную медицину с учетом возраста, особенностей заболевания, специфики развития, предрасположенности к каким-либо болезням.

Мурашко отметил, что до достижения определенного возраста — одни называют 20 лет, другие говорят о 35 годах — важны именно профилактические программы, предупреждение заболеваний, вакцинация. В трудоспособном возрасте это программы сохранения здоровья, в первую очередь — диспансеризация.

Для старшего трудоспособного возраста особое значение приобретают улучшение качества жизни, интеллектуальная активность, мобильность человека, цитирует главу Минздрава ТАСС.

Ранее исследование ученых из Оксфордского университета показало, что пандемия коронавируса спровоцировала сильнейший спад средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах. Это произошло впервые после Второй мировой войны.

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