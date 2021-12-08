В Москве приняли решение о комплексном развитии еще трех промзон

Это позволит создать рабочие места

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии промзон Огородный Проезд, Тёплый Стан и Каширское Шоссе. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На площадках планируют построить производственные центры, общественные объекты и технопарк. Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промзон объединяет программа "Индустриальные кварталы".

Ожидается, что в результате её реализации в Москве появится около 500 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит около трёх триллионов рублей в виде налоговых поступлений.

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