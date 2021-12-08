Рейсовый автобус сгорел на севере Москвы (видео)

Водитель пытался потушить транспорт самостоятельно

Рейсовый автобус без пассажиров в салоне загорелся на севере Москвы.

Инцидент произошел рано утром в районе Ховрино на Петрозаводской улице в районе дома №46, пишет агентство "Москва".

Пострадавших нет. Водитель до приезда пожарных пытался потушить полыхающий транспорт самостоятельно.

"Водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами, также сработали системы противопожарной защиты, позже на месте работала пожарная бригада", - рассказали в столичном Дептрансе.

Почему загорелся автобус, пока неизвестно. Транспортное средство прошло техосмотр в сентябре 2021 года. Перед выездом автобус прошел предрейсовый осмотр, он был в исправном состоянии.

Руководство Мосгортранса начало служебную проверку.

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