ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рейсовый автобус сгорел на севере Москвы (видео)

11:22
  • среда
  • 08 декабря 2021

Водитель пытался потушить транспорт самостоятельно

Рейсовый автобус без пассажиров в салоне загорелся на севере Москвы.

Инцидент произошел рано утром в районе Ховрино на Петрозаводской улице в районе дома №46, пишет агентство "Москва".

Пострадавших нет. Водитель до приезда пожарных пытался потушить полыхающий транспорт самостоятельно.

"Водитель, заметив задымление, начал тушить его своими силами, также сработали системы противопожарной защиты, позже на месте работала пожарная бригада", - рассказали в столичном Дептрансе.

Почему загорелся автобус, пока неизвестно. Транспортное средство прошло техосмотр в сентябре 2021 года. Перед выездом автобус прошел предрейсовый осмотр, он был в исправном состоянии.

Руководство Мосгортранса начало служебную проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Устранение последствий возгорания рейсового автобуса
Устранение последствий возгорания рейсового автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.