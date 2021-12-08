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Врач объяснила, как еда влияет на выработку антител после прививки

11:21
  • среда
  • 08 декабря 2021

Важно следить за рационом перед прививкой и после нее

Особенности питания непосредственно перед, а также после вакцинации от коронавирусной инфекции влияют на выработку антител. Об этом рассказала терапевт и диетолог Елена Игнатикова.
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Эксперт отметила, что хотя бы за три дня до прививки следует отказаться от алкогольных напитков. В случае двухфазной вакцины рекомендуется отказаться от спиртного на весь период между двумя прививками.

Игнатикова пояснила, что алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток.

Помешать активной выработке антител может дефицит белка в рационе. Это особенно актуально для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Нехватка белка в пище может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации.

Еще одна потенциальная помеха выработке антител после прививки — аллергия. Как пояснила врач в интервью радио Sputnik, это ответ иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае. Вакцинация – это тоже поступление в организм антигена, поэтому при обострении аллергических реакций вакцинацию рекомендовано откладывать до нормализации состояния.

Ранее диетолог Татьяна Залетова предупредила, что употребление большого количества зелени после коронавирусной инфекции грозит повышенным тромбообразованием.

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