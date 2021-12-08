В Гидрометцентре предупредили об образовании опасных сосулек

На процесс влияют наличие снега на крышах домов и перепады температуры

Жителям России следует опасаться сосулек в случаях, когда перепады температуры воздуха сопровождаются сильными снегопадами. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев.

Эксперт уточнил, что обычно сосульки активно образуются в конце зимы — в феврале и марте, однако наблюдать их можно даже в начале зимы. Их появление в этот период объясняется тем, что кровли домов теплые, на них подтаивает снег, затем вода стекает вниз, образуя на холоде сосульку.

Главными факторами образования сосулек Голубев назвал наличие снега на крышах домов и перепады температуры.

Для человека опасны все крупные сосульки, поскольку они могут упасть вниз. Если сотрудники коммунальных служб своевременно очищают крыши от снега, это предотвратит образование сосулек, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее синоптики рассказали, что к концу текущей рабочей недели столбики термометров в столичном регионе могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов. При этом в воскресенье, 12 декабря, температура резко пойдет вверх и может достичь минус двух—четырех градусов.

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