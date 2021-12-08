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Клиенты разорившегося Mouzenidis Travel требуют миллиардную компенсацию

12:12
  • среда
  • 08 декабря 2021

Пострадали порядка 25 тысяч туристов

Клиенты российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel потребовали возмещения ущерба на 1,2 миллиарда рублей.
Российский туроператор прекратил работу при долгах в 2 млрд рублей

В страховую компанию "ТИТ" обратились порядка 25 тысяч человек. Ее ответственность по договорам туроператора составляет 80,5 миллиона рублей.

Помимо этого, клиенты получат выплаты из фонда персональной ответственности Mouzenidis Travel, который составляет 2,8 миллиарда рублей, передает ТАСС.

12 ноября в Ростуризме заявили, что российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel прекращает свою деятельность. У компании накопились долги в два миллиарда рублей. Mouzenidis Travel исключен из единого реестра туроператоров.

В компании объявили о невозможности исполнить взятые на себя обязательства перед туристами. Российский оператор намерен предъявить иск к греческому Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб по переведенной оплате за туры.

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