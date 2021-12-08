В России заблокировали Tor

Браузер давал доступ к запрещенной информации
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor по решению суда.
По данным ведомства, браузер предоставлял доступ к противоправному контенту. Сайт torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации.
"На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", - цитирует пресс-службу Роскомнадзора "Интерфакс".
Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики в своем блоге. Ряд провайдеров начали блокировать браузер с 1 декабря.
ТОР (The Onion Router) - это компьютерная программа (браузер) и одновременно интернет сеть, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram