В России заблокировали Tor

Браузер давал доступ к запрещенной информации

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor по решению суда.

По данным ведомства, браузер предоставлял доступ к противоправному контенту. Сайт torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации.

"На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", - цитирует пресс-службу Роскомнадзора "Интерфакс".

Ранее о блокировке доступа к браузеру Tor в России сообщили его разработчики в своем блоге. Ряд провайдеров начали блокировать браузер с 1 декабря.

ТОР (The Onion Router) - это компьютерная программа (браузер) и одновременно интернет сеть, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение.

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