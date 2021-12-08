Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в России

Больше всего платят программистам, инженерам, руководителям высшего и среднего звена

В декабре в Москве самой высокооплачиваемой вакансией в декабре стала позиция коммерческого директора. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутингового сервиса SuperJob.

В целом в начале зимы больше всего платят программистам, инженерам, руководителям высшего и среднего звена, менеджерам сферы продаж.

В частности, коммерческому директору в Москве обещают платить от 500 тысяч рублей, инженеру — 300-350 тысяч рублей, руководителю отдела — 300-350 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой стала позиция разработчика с зарплатой в 280 тысяч рублей, в Екатеринбурге — директор по маркетингу с зарплатой в 100 тысяч рублей, в Воронеже — руководителя отдела компенсаций и льгот с зарплатой от 130 тысяч рублей.

В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций числятся вакансии врачей (до 80 тысяч рублей), сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что спрос на поваров, кондитеров и пекарей в России в сравнении с 2020 годом вырос более чем в 2,5 раза. Особенно острую нехватку кадров ощутил ресторанный бизнес.

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