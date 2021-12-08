Земфира проиграла суд оскорбившему ее Гришковцу

Писатель негативно отозвался о певице и ее творчестве

Певица Земфира проиграла суд писателю Евгению Гришковцу. Останкинский суд Москвы на заседании в среду отклонил ее иск.

Земфира подала на Гришковца иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исполнительница требовала опровергнуть высказывания писателя в выпуске программы "Би Коз" на телеканале "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов) от 27 мая. Тогда Гришковец, рассуждая об альбоме Земфиры "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой".

Кроме того, певица потребовала компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Позднее Евгений Гришковец заявил, что сожалеет о своих высказываниях и готов принести извинения, пишет ТАСС.

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