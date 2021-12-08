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Синоптик рассказала, когда после морозов в Москве потеплеет

12:54
  • среда
  • 08 декабря 2021

Повышение температуры начнется на следующей неделе

Повышение температуры после морозов в Москве начнется на следующей неделе. Об этом в среду, 8 декабря, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Эксперт уточнила, что потепление не дойдет до состояния оттепели — температура воздуха приблизится к климатической норме.
Позднякова также рассказала, что в выходные 11 и 12 декабря в столице прогнозируется морозная погода без осадков и повышенное давление — примерно на десять единиц выше климатической нормы.

В ночь на субботу ожидается до минус 15 градусов, переменная облачность без осадков. Днем тоже осадков не ожидается, температура составит минус 6-8 градусов.

В воскресенье погода облачная с прояснениями, без осадков. Минимальная температура – минус 6-11, дневная температура – минус 1-6, цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее стало известно, что к концу текущей рабочей недели столбики термометров в столичном регионе могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов.

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