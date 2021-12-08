Протестующему в тюрьме Саакашвили включили телевизор

Экс-президент подвергся дисциплинарному взысканию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил акцию протеста и возобновил лечение.

Ранее в ноябре из-за сломанной пластмассовой детали находящемуся в тюрьме Саакашвили ограничили встречи с посетителями и выключили телевизор. Саакашвили считает, что сотрудники министерства юстиции и пенитенциарной службы отнеслись к нему бесчеловечно.

"После резкого протеста Саакашвили пенитенциарная служба включила телевизор в палате", - рассказал "Интерфаксу" его адвокат Димитри Садзаглишвили.

Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди". В тюрьме он объявил голодовку.

29 ноября Тбилисский суд начал рассматривать дело о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

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