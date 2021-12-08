Правительство выделит дополнительные 14 млрд рублей родителям-одиночкам

Сейчас они ежемесячно получают пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет

Исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года стало основной темой заседания правительства. Михаил Мишустин отметил, что доходы казны увеличились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сформировался профицит, который превысил более полутора триллионов рублей. Удалось оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии. Премьер подчеркнул, что все социальные обязательства перед гражданами были выполнены в полном объеме. Глава кабмина напомнил, что в этом году по поручению президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребёнка от 8 до 17 лет. В среднем – по 5,5 тысячи рублей.

"Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 миллиона детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит ещё почти 14 миллиардов рублей в дополнение к тем 36 миллиардам, которые были предусмотрены ранее. Ещё одна тема. Речь идёт об исполнении майского указа президента. В конце ноября глава государства проводил совещание, где подробно обсуждалась оплата труда работников бюджетной сферы, в том числе врачей, учителей, преподавателей вузов, тех, кто трудится в области науки и культуры. Сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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