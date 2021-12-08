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"Пусто, всё более пусто…": Боярский простился с Ниной Ургант

14:52
  • среда
  • 08 декабря 2021

Проводить актрису в последний путь пришли друзья и коллеги

В среду в Санкт-Петербурге простились с народной артисткой Ниной Ургант. Гражданская панихида прошла в Александрийском театре, в котором она служила более полувека, сообщает "ТВ Центр".
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Проводить знаменитую актрису в последний путь пришли родные и близкие, друзья и коллеги. Все они с теплом и любовью говорили о таланте и уникальных личных качествах актрисы. Для многих жителей города она стала символом северной столицы, но с особым трепетом к ней относились те, кто пережил блокаду.

Она блестяще сыграла в десятках фильмов, которые стали классикой советского кинематографа. Среди них "Белорусский вокзал", "Укротительница тигров" и "Воскресный папа". Нина Ургант скончалась 3 декабря. Ей было 92 года.

"Тётя Нина - это член семьи, который ушёл из жизни. Пусто... И всё более, и более пусто... Они были такие настоящие, они были соль земли, кто военные, послевоенные, на них можно было опереться. Они знали что-то такое, чего мы лишены", - отметил народный артист России Михаил Боярский.

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