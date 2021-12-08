Собянин пообещал оказать полную поддержку семье погибшего накануне охранника МФЦ

В среду СКР опубликовал кадры допроса задержанного

Столичные власти окажут помощь пострадавшему и семье погибшего в МФЦ. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Получивших травмы во вчерашнем происшествии глава города посетил в НИИ имени Склифосовского. Между тем, Следственный комитет опубликовал кадры допроса стрелявшего. Сообщается, что Сергей Глазов признал свою вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Это кадры первого допроса Сергея Глазова - подозреваемого в нападении на МФЦ "Рязанский". Мужчина успокоился, перестал вести себя агрессивно и во всём сознался.

Тем не менее, вопросов пока больше, чем ответов. Непонятны не только мотивы преступления, но и почему у подозреваемого с собой оказался такой странный набор – полная сумка инструментов и внушительная сумма денег наличными.

Помимо большого количества гаечных ключей и отвёрток, у задержанного была аккумуляторная болгарка, кожаные ремни и несколько батарей, скрепленных проводами. Именно их поначалу и приняли за взрывчатку. Из денег у злоумышленника были евро, доллары и российская валюта в общей сложности более чем на три миллиона рублей. Зачем он всё это принёс с собой в МФЦ и почему сразу же схватился за пистолет, теперь предстоит установить следствию.

"Сегодня запланировано предъявление обвинения, проведение ряда следственных действий. В скором времени будет решён вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Назначены необходимые судебные экспертизы, а также психолого-психиатрическая", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отставной военный Сергей Глазов пришёл в МФЦ "Рязанский" накануне днём. По предварительной версии, получать паспорт. Но внезапно выхватил оружие и открыл огонь по людям. Стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли охранник и один сотрудник центра. Ещё четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, ранены. Девочку прооперировали накануне вечером в Морозовской больнице, её состояние опасений не вызывает. Остальных пострадавших доставили в Институт имени Склифосовского. Сегодня их навестил Сергей Собянин.

"Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", - сообщил мэр.

Но пострадавших могло оказаться намного больше. При обыске у подозреваемого нашли больше двух десятков патронов, которыми он не успел воспользоваться. Оружие постоянно заклинивало. Это во многом и позволило обезвредить преступника. Не растерялся старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, который работает в МФЦ. Он и скрутил нападавшего, когда тот пытался перезарядить пистолет.

"При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием", - рассказал Георгий Домолаев.

МФЦ "Рязанский" для посетителей сегодня закрыт. В здании ещё проводятся следственные действия и экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившейся накануне трагедии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц". Если вина Сергея Глазова будет доказана и мужчину признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Илья Данильцев, Андрей Пашутин и Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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