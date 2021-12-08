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Собянин рассказал об обновленных поездах на БКЛ метро

15:06
  • среда
  • 08 декабря 2021

На линии ходят десятки современных поездов "Москва-2020"

Более 50 тысяч человек воспользовались 10 станциями Большой кольцевой линии метро в первый день открытия. А теперь на БКЛ ещё и полностью обновили подвижной состав. Теперь там ходят более 40 современных поездов "Москва-2020". Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Основные отличия от прежних моделей поездов - это две системы обеззараживания воздуха в каждом вагоне, шире двери, ниже уровень шума, больше USB-зарядок.

Первый поезд "Москва-2020" был запущен в прошлом году на Кольцевой линии. Сейчас в столичном метро почти 90 таких составов. Как отметил Сергей Собянин, в целом поезда в подземке обновили на 68 процентов, а к 24 году в московском метро будет самый молодой парк поездов по сравнению с городами Европы и США.

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