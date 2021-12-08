В Москве проведут эксперимент по приему граждан по видеосвязи

Личный прием граждан отменять не будут

В среду мэр Москвы подписал постановление о проведении в столице эксперимента по организации приема граждан в формате видеоконференцсвязи. Так, можно будет записаться на консультации по различным вопросам, в том числе для получения госуслуг и сервисов.

В новом формате принимать начнут специалисты Аппарата Мэра и Правительства Москвы, территориальные органы исполнительной власти столицы, а также центры госуслуг "Мои документы". При этом личный прием граждан отменять не планируется, сообщает "ТВ Центр".

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