Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18%

Пищевая промышленность города включает 240 предприятий

За 10 месяцев 2021 года производство продуктов питания в столице выросло на 17,9%. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пищевая промышленность города — это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9%,, при этом продолжают вкладываться в свое развитие, — рассказал Ефимов.

Рост отмечен благодаря увеличению производства по отдельным группам товаров. В частности, выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть, до 15,1 тысячи тонн. Более чем на 28%, до 108,5 тысячи тонн, увеличилось производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения. В сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков объем производства превысил 30 тысяч тонн (+15,5%).

Значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам. Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них — пищевые производства. В 2020 году они сэкономили на налогах более 500 млн рублей, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В статусе промышленных комплексов сегодня работают кондитерские фабрики, в том числе "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", ряд столичных хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающие предприятия, например, "Дымовское колбасное производство" и "Царицыно" и ряд других. К их числу относится и компания "Вимм-Билль-Данн", входящая в состав PepsiCo и представленная в Москве сразу двумя производствами — Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами.

Промкомплексы могут рассчитывать на льготные субсидии. С 2012 года 16 пищевых производств получили их на общую сумму более 970 млн руб. Субсидии можно тратить на компенсацию процентов по кредитам на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей, а также на возмещение затрат по техприсоединению предприятий к инженерным сетям.

Еще один инструмент поддержки — льготные займы. За последние два года для пищевых предприятий города было одобрено четыре займа по ставке 2-3% годовых на общую сумму 400 млн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram