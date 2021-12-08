В ГКБ им. Юдина обновили Центр травматологии и ортопедии

Благодаря современной технике врачи берутся даже за самые безнадёжные травмы

В Московской больнице имени Юдина обновили Центр травматологии и ортопедии. Для каждого случая - будь то реконструкция стопы, восстановление кистей рук или реабилитация после перелома позвоночника - там есть своё отделение.

В больницу имени Юдина 42-летний Андрей Васильев поступил с тяжелейшими травмами после наезда автомобиля. Не прошло и часа, как мужчину доставили в операционную первого травматолого-ортопедического отделения.

"Данному пациенту на пятые сутки будет выполнен остеосинтез, то есть восстановление костей таза с использованием малоинвазивных методик с применением штифтов и остеосинтез бедренной кости. Я думаю, что на вторые-третьи сутки после операции пациент сможет уже с дополнительными средствами опоры - костылями передвигаться самостоятельно", - рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 ГКБ им С.С. Юдина Олег Инякин.

А уже через 2-3 месяца вернуться к обычной жизни, тогда как ещё недавно таким больным грозила как минимум инвалидность. Спасение травмированных или пораженных болезнью конечностей стало одним из ведущих хирургических направлений в травматологической службе медучреждения. Её обновление завершится уже в этом году.

"По числу пролеченных больных за 20-й и 21-й год она вышла в первое место в городе. Нигде не проходит столько больных с повреждениями и заболеванием опорно-двигательного аппарата, как в больнице Юдина", - рассказал главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы Вадим Дубров.

Несколько узкоспециализированных отделений, открытых недавно на базе травматологической службы, подспорье для пациентов в проблемах, которые раньше казались нерешаемыми. 15 сложнейших операций в день, более 2000 вылеченных пациентов и это только с начала весны! Таковы результаты работы нового Центра хирургии стопы при больнице.

"Мы можем производить сложные операции, такие как реконструкцию заднего отдела стопы, реконструкцию переднего отдела стопы, в частности, в центре хирургии стопы мы выполняем операции с диабетической артропатией. Также впервые мы производим протезирование мелких суставов стопы - это тараноладевидный средний отдел стопы, новые протезы, разработанные с участием наших специалистов по замене плюснефаланговых суставов", - рассказал руководитель центра хирургии стопы ГКБ им С.С. Юдина Виктор Процко.

А в первом в городе центре травмы кисти и реконструктивной микрохирургии специалисты восстанавливают по крупицам к жизни пальцы, кисти, руки, поврежденные или даже отсеченные на производстве и в быту. Операции на связках и суставах верхних конечностей проводят малотравматичным способом - при помощи миниинвазивных артроскопических систем, специально закупленных для центра. Таких в стране пока единицы.

Канадский стол, кистевые тренажеры, индивидуальное ортезирование и другие инновационные методики помогают пациентам быстро восстанавливаться после операций. Пройти такую эффективную реабилитацию теперь можно на базе кабинета кистевой терапии, также открытом при травматологической службе больницы имени Юдина.

Получить плановую помощь на базе медучреждения пациенты могут по квотам, а также полису ОМС.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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