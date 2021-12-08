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В Балашихе бомжи облюбовали заброшенный барак среди новостроек

15:15
  • среда
  • 08 декабря 2021

Постройку давно признали аварийной, но снести её до сих пор не удаётся

Жители микрорайона "Первомайский" в подмосковной Балашихе не могут избавиться от старого заброшенного барака, который стоит прямо в центре их двора. Здание облюбовали бомжи - со всеми вытекающими последствиями. И шум, грязь, и крысы тут далеко не самое страшное.

Все мечтают о своём отдельном жилье. И на сайте застройщика всегда всё замечательно: удобные условия кредитования, шаговая доступность всего, что только возможно, детские площадки. Правда, соседи могут оказаться самые интересные.

Микрорайон "Первомайский" в Балашихе олицетворяет смену эпох в жилищном строительстве: современные новостройки здесь вытеснили двухэтажные довоенные бараки. То есть, почти вытеснили. Один всё ещё стоит, окружённый башнями многоэтажек. Аварийный снаружи – жилой внутри.

По словам жителей, шум и антисанитария – самое безобидное в подобном соседстве. В планах застройщика на месте старого дома сделать игровую площадку, как раз между двумя детскими. Но пока дети вместо игр могут, разве что, пополнить лексику.

Представитель застройщика уверяет – была бы их воля, сравняли бы с землёй барак в считанные часы. Но снести его не могут из-за юридической волокиты: один из жильцов, прописанный в доме, остался недоволен полагающейся ему компенсацией, и решил обратиться в суд. Разбирательства идут до сих пор.

"Насколько я знаю, он проиграл все инстанции, там дошло до Верховного суда, но тяжбы сейчас идут", - сообщил представитель застройщика Игорь Чаркин.

Администрация на вопросы граждан развёрнуто отвечает в соцсетях с хэштегом "нам-не-всё-равно" и добросовестно публикует сложные юридические формулировки: "После подписания соглашений с собственниками долей в праве общей долевой собственности на указанное жилое помещение будут поданы документы на переход права и прекращение частной собственности".

После этого и должен состояться триумфальный снос барака. Жителям остаётся только быть настойчивыми и ждать. И пока все ждут, к заселению готовится соседний корпус, и новосёлы наверняка будут недовольны, что они уже заехали в квартиры, а снос и ныне там.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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