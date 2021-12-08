Госдума приняла закон о праве полицейских вскрывать жилье и машины

Полномочия правоохранителей существенно расширились

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении полномочий полиции. Соответствующие поправки внесут в ФЗ "О полиции".

Согласно тексту документа, полицейские получат право проникать в жилые и иные помещения для задержания преступников. Также сотрудники МВД смогут вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания, угрозе теракта или пресечения преступления.

По новому закону сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, передает ТАСС.

Помимо этого, стражи порядка смогут оцеплять территорию жилых домов и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

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