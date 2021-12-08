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Штамм "омикрон" выявлен уже в 57 странах мира

13:20
  • среда
  • 08 декабря 2021

В России также обнаружена новая разновидность коронавируса

Новый штамм "омикрон" выявлен в 57 странах мира. Об этом в среду, 8 декабря, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Попова подтвердила опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон"
Опубликован первый снимок омикрон-штамма коронавируса

Как отмечается в бюллетене ВОЗ, случаи "омикрона" выявлены в 57 странах во всех регионах. Пока большинство выявленных случаев связаны с путешествиями, однако ситуация может измениться.

Вместе с тем 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев COVID-19 пока приходятся на вариант "дельта", сообщается на официальном сайте ВОЗ.

В России также выявлены случаи заражения омикрон-штаммом. Как рассказала 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, положительный тест на коронавирус либо симптомы COVID-19 выявлен у прибывших в Россию из ЮАР пассажиров.

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