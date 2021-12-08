Собянин навестил пострадавших во вчерашней трагедии

Мэр побывал в НИИ имени Склифосовского

Власти Москвы окажут поддержку семье сотрудника МФЦ, погибшего накануне при стрельбе на юго-востоке города. Пострадавший работник отделения также получит необходимую помощь. Об этом в среду заявил Сергей Собянин на своей странице в социальный сети.

Мэр посетил институт имени Склифосовского, где сейчас находится раненая сотрудница. Накануне в отделении МФЦ "Рязанский" мужчина устроил стрельбу из-за просьбы надеть маску. В результате погибли два человека, четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

В среду Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанного.

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