ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин навестил пострадавших во вчерашней трагедии

13:25
  • среда
  • 08 декабря 2021

Мэр побывал в НИИ имени Склифосовского

Власти Москвы окажут поддержку семье сотрудника МФЦ, погибшего накануне при стрельбе на юго-востоке города. Пострадавший работник отделения также получит необходимую помощь. Об этом в среду заявил Сергей Собянин на своей странице в социальный сети.

Мэр посетил институт имени Склифосовского, где сейчас находится раненая сотрудница. Накануне в отделении МФЦ "Рязанский" мужчина устроил стрельбу из-за просьбы надеть маску. В результате погибли два человека, четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

В среду Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.