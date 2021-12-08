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Турция предложила России и Украине посредничество для деэскалации напряженности

13:59
  • среда
  • 08 декабря 2021

Страны могут выбрать любой формат

Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом в среду, 8 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган отметил, что его государство следит за развитием событий на Украине и в ее непосредственной близости. Анкара выступает за сохранение стабильности в регионе, а для этого требуется, чтобы напряженность между Россией и Украиной не нарастала.

Президент Турции изъявил готовность оказать поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон Анкара может предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате, сообщает Daily Sabah.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал слухи о приписываемых России планах нападения на Украину. Белорусский лидер заявил, что западные государства начинают "активные телодвижения" вокруг России под этим надуманным предлогом.

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