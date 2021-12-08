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Почти 85 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями БКЛ с начала их работы

13:39
  • среда
  • 08 декабря 2021

7 декабря заработал участок от "Мневников" до "Каховской"

Почти 85 тысяч пассажиров воспользовались станциями нового участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена с начала их работы. Об этом в среду, 8 декабря, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Открытые накануне первые десять станций БКЛ метро сразу показали свою востребованность. В первый же вечер работы участка БКЛ от "Мневников" до "Каховской" его станциями воспользовались 53 тысячи пассажиров: 29 тысяч вошли на станции, 24 тысячи сделали пересадки. За сегодняшнее утро до 10:00 станциями воспользовались 31 тысяча человек.

Новые станции позволят экономить время в пути, а выбрать наиболее оптимальные быстрые маршруты помогут транспортные приложения.

Наиболее популярными станциями нового участка БКЛ в первый день стали: "Воронцовская" (11,3 тысячи пассажиров), "Кунцевская" (9,3 тысячи), "Мичуринский проспект" (6,7 тысячи).

7 декабря президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия десяти станций БКЛ. Заработал участок от "Мневников" до "Каховской". Путин оценил масштабы проделанной работы как гигантские.

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