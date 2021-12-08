ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогозин заявил о готовности "подраться" с американцами

13:44
  • среда
  • 08 декабря 2021

"Роскосмос" не намерен уступать

"Роскосмос" не собирается уступать американцам рынок космического туризма

"Союз" с японскими космотуристами стартовал к МКС
Экипаж "Союза" проводили на Байконуре под песню "Трава у дома" на японском

Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Россия намерена развивать это направление.

"Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться", - отметил он.

В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и с космическими туристами - японцами Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано. Они стали первыми космическими путешественниками, доставляемыми на орбиту Роскосмосом за последние 12 лет.

Полет корабля к Международной космической станции (МКС) займет около шести часов. Стыковка аппарата со станцией запланирована на 16:41 по московскому времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.