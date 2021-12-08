Рогозин заявил о готовности "подраться" с американцами

"Роскосмос" не намерен уступать

"Роскосмос" не собирается уступать американцам рынок космического туризма

Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Россия намерена развивать это направление.

"Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться", - отметил он.

В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз" с российским космонавтом Александром Мисуркиным и с космическими туристами - японцами Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано. Они стали первыми космическими путешественниками, доставляемыми на орбиту Роскосмосом за последние 12 лет.

Полет корабля к Международной космической станции (МКС) займет около шести часов. Стыковка аппарата со станцией запланирована на 16:41 по московскому времени.

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