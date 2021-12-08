Кубок России по брейкингу пройдет в Московской области 10-12 декабря

Призовой фонд всероссийских соревнований составит более миллиона рублей

Кубок России, всероссийские и международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championship (ROBC) пройдут с 10 по 12 декабря на территории Московской области. Об этом в среду, 8 декабря, рассказали в столичном департаменте спорта.

В спортивную программу ROBC впервые включены международные рейтинговые соревнования всемирной федерации танцевального спорта WDSF, являющиеся отборочными соревнованиями к чемпионату мира, Всемирным играм и XXXIII летним Олимпийским играм. В борьбу за призовые места вступят команды из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Украины, Хорватии, Эстонии и других стран.

Призовой фонд всероссийских соревнований превысит миллион рублей, призы международных соревнований составят 23 400 евро.

Церемония открытия Кубка России состоится 11 декабря, а международных соревнований WDSF — 12 декабря. Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Жаворонки" в Одинцовском городском округе Московской области.

Брейкинг — это танцевальные поединки (баттлы) со сложными акробатическими элементами под музыку, которую прямо на площадке играет диджей. Ранее сообщалось, что в программу Олимпийских игр в Париже в 2024 году включен брейк-данс.

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