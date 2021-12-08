ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков сообщил, что Путину понравилось общаться с Байденом онлайн

14:13
  • среда
  • 08 декабря 2021

Такой формат располагает к откровенному разговору

В Кремле рассказали о впечатлениях президента России Владимира Путина от переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Мировые СМИ обсуждают итоги переговоров Путина и Байдена
Раскрыто содержание переговоров Путина и Байдена

Российскому лидеру понравилось общение в онлайн-формате, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Путин и Байден условились в скором времени провести еще одну встречу, однако ее сроки пока не определены, передает РИА Новости.

Разговор Путина и Байдена состоялся накануне в формате закрытой видеоконференцсвязи. Президенты общались около двух часов, они обсудили санкции, Украину, расширение НАТО на восток и ряд других актуальных тем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.