Песков сообщил, что Путину понравилось общаться с Байденом онлайн

Такой формат располагает к откровенному разговору

В Кремле рассказали о впечатлениях президента России Владимира Путина от переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Российскому лидеру понравилось общение в онлайн-формате, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Путин и Байден условились в скором времени провести еще одну встречу, однако ее сроки пока не определены, передает РИА Новости.

Разговор Путина и Байдена состоялся накануне в формате закрытой видеоконференцсвязи. Президенты общались около двух часов, они обсудили санкции, Украину, расширение НАТО на восток и ряд других актуальных тем.

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