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МИД назвал предполагаемый срок завершения сертификации "Северного потока — 2"

14:45
  • среда
  • 08 декабря 2021

В Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG

Москва рассчитывает, что сертификация "Северного потока — 2" будет завершена весной 2022 года. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Красницкий.
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Дипломат отметил, что предполагается, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмет в управление германский отрезок газопровода, тогда сертификация трассы будет продолжена.

Сроки сертификации могут измениться, однако в МИД надеются, что те параметры, которые ранее обозначались — весна-2022 — будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию, цитирует Красницкого РИА Новости.

В ноябре в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

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