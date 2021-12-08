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Россияне смогут въехать в Венгрию по национальному ковид-сертификату

14:53
  • среда
  • 08 декабря 2021

Вопрос признания венгерских сертификатов находится в проработке

Граждане России могут въехать в Венгрию по российским сертификатам о вакцинации.
Партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Венгрию

В свою очередь, граждане Венгрии могут приехать в Россию по предъявлению отрицательного ПЦР-теста.

"Что касается признания венгерских сертификатов в России, то сейчас этот вопрос находится в стадии проработки", - сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata.

Ожидается, что производство вакцины "Спутник V" в Венгрии начнется в конце 2022 года. По словам Станиславова, разработка российских ученых является одной из самых востребованных вакцин. По его данным, за пределами России "Спутником V" привились более 100 миллионов человек.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года в Венгрии стартовала прививочная кампания ""Спутником V".

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