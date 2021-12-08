Путин встретился с премьер-министром Греции

Они обсудили отношения между странами
В среду в Сочи Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает "ТВ Центр".
Президент поблагодарил греческого премьера за визит в Россию и отметил, что отношения между государствами развиваются в позитивном ключе. И обе страны заинтересованы в дальнейшем углублении партнерства.
Мицотакис, в свою очередь, высказался за укрепление связей в области экономики и туризма.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram