Путин встретился с премьер-министром Греции

Они обсудили отношения между странами

В среду в Сочи Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил греческого премьера за визит в Россию и отметил, что отношения между государствами развиваются в позитивном ключе. И обе страны заинтересованы в дальнейшем углублении партнерства.

Мицотакис, в свою очередь, высказался за укрепление связей в области экономики и туризма.

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