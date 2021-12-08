Кабмин выделил 26 млрд рублей бюджетникам и неполным семьям

О новых мерах поддержки рассказал Михаил Мишустин

Правительство России направит регионам на выплаты пособий для неполных семей около 14 млрд рублей. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляются пособия на каждого ребенка от восьми до 17 лет. В среднем выплаты составляют по 5,5 тысячи рублей в месяц, точный размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

Подобные выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детей.

Кроме того, выделено свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Мишустин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов проследить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что возросший уровень инфляции требует выделения дополнительных ресурсов, чтобы не допустить ситуации, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года.

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