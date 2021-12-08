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Путин обратился к Меркель на "ты"

15:25
  • среда
  • 08 декабря 2021

Президент России поблагодарил экс-канцлера ФРГ за сотрудничество

Владимир Путин выразил искреннюю признательность Ангеле Меркель за плодотворное сотрудничество и готовность к диалогу. Президент России в телеграмме, обращаясь к экс-канцлеру ФРГ на "ты", выразил уверенность, что опыт политика будет востребован.
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"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован", - цитирует послание российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин уверен, что дружеское общение с Меркель продолжится. Президент отметил, что им с немецким политиком удалось находить выход из самых сложных ситуаций.

Ангелу Меркель, занимавшую пост канцлера Германии более 16 лет, сменит на этом посту Олаф Шольц. Депутаты бундестага избрали его новым главой кабинета 8 декабря.

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