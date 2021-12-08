Pfizer отчитался об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма

Двух доз препарата может быть недостаточно для защиты

Для нейтрализации штамма коронавирусной инфекции "омикрон" требуется три дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования компании.

В Pfizer рассказали, что сыворотка от вакцинированных, которую получили через месяц после введения бустерной дозы вакцины, нейтрализовала штамм "омикрон" до уровней, сопоставимых с уровнем после двух доз.

Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с изначальным типом. Это указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом "омикрон".

Однако исследователи подчеркнули, что даже введение двух доз дает защиту от сложных форм течения коронавируса, сообщается на сайте компании.

Ранее биологи в США выяснили, что у нового штамма сила сцепления антител с оболочкой вириона на 4-52% ниже. Тем не менее, антитела борются с инфекцией. Из этого ученые сделали вывод, что уже разработанные лекарства и вакцины на основе моноклональных антител все же будут эффективны в отношении "омикрона".

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