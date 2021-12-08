Россияне назвали главных героев советской эпохи

Чаще всего опрошенные называли космонавта Юрия Гагарина

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о том, кого россияне считают главными героями советской эпохи.

Среди участников опроса 40% назвали летчика-космонавта Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества полет в космос. 22% назвали маршала Георгия Жукова. Для 20% героем оказался Иосиф Сталин. Леонида Брежнева назвали 9% участников исследования, Сергея Королева — 8%, Владимира Ленина — 7%.

22% респондентов затруднились с ответом.

Антипатию у опрошенных чаще вызывали Михаил Горбачев (20%), Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Иосиф Сталин (по 11%), а также Борис Ельцин (9%) и Леонид Брежнев (5%). При этом 11% опрошенных россиян ответили, что среди известных советских персон таких личностей нет, а 40% затруднились с ответом, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, каких литературных персонажей напоминают им собственные начальники.

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