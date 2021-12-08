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На Украине назвали соседство с Россией одним из видов головной боли

15:57
  • среда
  • 08 декабря 2021

Русофобский мем появился в официальном Twitter-аккаунте Незалежной

Власти Украины продолжают придерживаться русофобской линии. Во вторник в официальном Twitter-аккаунте страны "Ukraine" появилась неприятная шутка о России.

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В блоге размещен мем, в котором соседство с Россией называют одним из видов головной боли наряду с мигренью.

Судя по картинке, при мигрени человек испытывает боль в лобной части, при повышенном давлении – в затылочной части, при стрессе - в затылочно-височной, а жизнь рядом с Россией показана как сплошная головная боль.

Твит набрал уже более 177,2 тысячи "лайков".

 

Новый виток русофобии во всем мире сопровождается давлением на власти России из-за мифической угрозы наступления на Украину. В России отрицают планы нападения на соседей. Данная тема обсуждалась накануне во время онлайн-саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Подробнее об этом смотрите репортаж "ТВ Центра":

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Скриншот из Twitter-аккаунта "Украина"
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