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Как стать королевой новогоднего вечера? Лайфхак от стилиста Владислава Лисовца

16:33
  • среда
  • 08 декабря 2021

Эксперт дал несколько советов, самый простой из которых — надеть каблуки

Звездный стилист Владислав Лисовец дал совет россиянкам перед новогодней ночью. Эксперт перечислил несколько простых правил, как стать королевой праздника.

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В первую очередь, убежден Лисовец, женщинам поможет их собственный настрой. "Милые дамы, главное на вечеринке — быть легкой, летящей, волнующей, струиться и улыбаться. А платье на вас надето или брюки - совсем неважно", — ответил стилист на вопрос kp.ru (сайт "Комсомольской правды").

Лисовец также подсчитал, сколько будет стоить роскошный образ. "Что касается бюджета, здесь надо понимать, замужем девушка или нет. Если свободна, то наряд должен быть недешевым: думаю, в сумму до 40 тысяч можно уложиться. А замужней даме достаточно просто помыть голову — вот и все затраты", — считает он.

Стилист также дал простой совет женщинам – надеть каблуки. "В них вы всегда будете на высоте", — порекомендовал Лисовец.

 

Ранее известный стилист Владислав Лисовец назвал искусственный мех главным трендом этой зимы. В обуви предпочтение стоит отдать ботинкам и высоким сапогам на грубом каблуке, пишет "Комсомолка".

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