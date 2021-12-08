"Ползучая угроза": Песков указал НАТО красную линию

Россия все делает в рамках своей территории

Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против ползучей угрозы, приближающейся к ее границам. Североатлантический альянс постепенно подминает под себя Украину – а это для Москвы красная линия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Заявления Запада о якобы существующей военной угрозе для Украины с российской стороны беспочвенны. Россия все делает – в том числе перемещает войска - в рамках собственной территории. И это не российские солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, а американские военные приезжают к границам России, подчеркнул представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram