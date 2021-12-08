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Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

17:17
  • среда
  • 08 декабря 2021

Нарушения государственной границы не допущено

Дежурные силы ВКС России в среду были подняты для сопровождения иностранных военных самолётов над акваторией Чёрного моря, сообщили "ТВ Центру" в Национальном центре управления обороной России.

Средства контроля зафиксировали три объекта, которые приближались к границам нашей страны. В воздух были подняты истребители Су-27 из состава ПВО Южного военного округа. Иностранные машины идентифицированы как два истребителя - "Мираж" и "Рафаль", а также один самолёт-заправщик Си-135 ВКС Франции. Наши экипажи сопровождали французов, пока те не отвернули от границ Российской Федерации.

В итоге нарушения государственной границы не допущено. Су-27 благополучно вернулись на базу. Весь полёт наших самолётов проходил над нейтральными водами и в строгом соответствии с международными правилами.

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